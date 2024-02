La Juventus resta in vetta alla graduatoria social dei club calcistici italiani per il mese di gennaio, con le milanesi alla rincorsa. Questo il responso della classifica stilata per Primaonline da Sensemakers: i bianconeri primeggiano sia sul versante delle interazioni che su quello delle visualizzazioni video. Più lottata è invece la gara per le posizioni del podio, con Inter e Milan che spesso si scambiano le posizioni: la piazza d'onore per questo mese tocca all'Inter, seconda a quota 33,2 milioni di interazioni davanti al Milan, in calo a 28 milioni.

A trainare le performance nerazzurre la vittoria della Supercoppa Italiana e la leadership in campionato, via via più chiara. Niente di strano così che per i neroazzurri crescano sia le interazioni (+16%), trainate da Instagram e come si può anche vedere dai Top3 contenuti più performanti della squadra, sia le video views (+18%) dove invece a pesare è soprattutto la componente video TikTok. I 46 milioni di video views interiste, però, non valgono i 70,3 milioni conseguiti su questo indicatore dai rossoneri.