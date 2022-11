Partita decisamente frizzante quella che ha visto di fronte Italia e Germania Under 21 quest'oggi ad Ancona. Ad avere la meglio sono stati i teutonici, vittoriosi col punteggio di 4-2: i tedeschi arrivano ad avere tre gol di vantaggio prima che il laziale Matteo Cancellieri provi con una doppietta a rimettere il risultato in discussione. Spinti dai 5000 presenti al Del Conero, i ragazzi di Paolo Nicolato ci provano ma chiudono in nove uomini per i rossi rimediati a strettissimo giro di posta da Giorgio Cittadini e dall'interista Raoul Bellanova (secondo giallo all'86') e incassano il quarto gol, segnato da Malone su rigore.