Problemi di interconnessione internazionale. Sarebbe questo il motivo per cui la rete Telecom oggi sia in down, impedendo a molti utenti di navigare in rete tramite smartphone o altri device. Una situazione che sta preoccupando non poco molti tifosi, che rischiano stasera di non poter vedere il derby di Milano. L'azienda sta ovviamente cercando di ripristinare tutto, ma se non ci riuscisse entro le 20.45 gli abbonati DAZN che si connettono tramite TIM non potranno vedere la partita, trasmessa online a meno di avere l'opzione sul canale 2014 di Sky.