Marcus Thuram ha segnato quattro reti nelle prime tre partite di questo campionato, una in meno rispetto a Lautaro Martínez dopo lo stesso numero di partite nello scorso torneo: se il francese riuscisse a segnare anche contro il Monza, l’Inter potrebbe avere un giocatore con cinque marcature nelle prime quattro giornate per due stagioni consecutive di Serie A per la prima volta dal biennio 1959/60-1960/61 (in quell’occasione Edwing Firmani in entrambi i tornei e Antonio Angelillo nel 1960/61).

