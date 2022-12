Nuovi risvolti sul fronte Marcus Thuram, l'ennesima occasione di mercato fiutata dalla diade dirigenziale Marotta-Ausilio. L'attaccante venticinquenne in forza al Borussia Moenchenglabdach non rinnoverà il suo contratto, permettendo l'eventuale arrivo ad Appiano a costo zero. In tal senso l'Inter si è mossa in largo anticipo rispetto ad un'agguerrita concorrenza che vede come ultimo arrivato nella lista dei pretendenti il Bayern Monaco, club che stuzzica non poco la fantasia dell'attaccante figlio d'arte.