Marcus Thuram, protagonista assoluto della sfida di San Siro con la sua tripletta, è stato eletto come logico che fosse Panini Player of the Match. Subito dopo la consegna del premio, arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare l’esito di questa partita:

Partita non semplice, però tu segni ad ogni palla che tocchi.

“No, erano alcune partite che non segnavo. Oggi ne ho fatti tre, ma ha vinto la squadra e questo conta”.

Lo Scudetto dipende ancora dall’Inter?

“No, ogni partita è difficile in Serie A. Abbiamo una grande rosa, con 4-5 giocatori nuovi arrivati per darci una mano. Proveremo a dare il meglio”.

Ti aspettavi di giocartela per la classifica dei cannonieri?

"Non mi interessano queste cose, la cosa importante è che l'Inter vinca".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!