Alexis Sanchez lo serve, Marcus Thuram la imbuca, portando avanti l'Inter, sbloccando il match di San Siro. Un gol che spezza finalmente un digiuno lungo due mesi, ma che non basta ai nerazzurri ad agguantare la vittoria e 3 punti che avrebbero messo lo scudetto ad un solo punto di distanza. "Un po’ di frustrazione per il risultato di stasera" ammette l'attaccante francese su Instagram dove poi si proietta al futuro: "Ma siamo pronti per quello che verrà".

