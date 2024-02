Intervenuto ai microfoni di RAI Sport dopo la vittoria contro la Roma, Marcus Thuram esalta le qualità del gruppo dell'Inter: "Abbiamo giocato come sappiamo. Sapevamo che nel primo tempo non abbiamo fatto le cose giuste, nella ripresa siamo rientrati con la voglia di far vedere come giochiamo. La cosa importante è che siamo 23-24 giocatori che amano giocare insieme, e questo penso si veda ogni sabato e domenica".

