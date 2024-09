Dal prato di San Siro, Marcus Thuram si avvicina alla postazione di DAZN per presentare il derby con il Milan. Prima dell’intervista, un simpatico siparietto con Bobo Vieri, ospite dell’emittente: “Giocare con Bobo Vieri? Quando avevo 14 anni l’ho fatto in Brasile, una partita di calcio a cinque. Da lui ho imparato che la cosa più importante è tirare. Chi ha vinto? Lui, vince sempre lui. E ha previsto la mia doppietta contro il Genoa”.

Solo Lukaku e Ronaldo hanno segnato tre gol nei primi tre derby, sarebbe un tassello bellissimo in questa sua esperienza.

“Sì, ma la cosa più importante per me sono i tre punti a fine partita. Chi fa gol non importa, conta che l'Inter vinca”.

Che giocatore sei diventato in questi anni?

“Sono arrivato che giocavo esterno, dovevo adattarmi ad un nuovo ruolo. Quest’anno sto provando a diventare più bomber, provare colpi che non facevo prima. È il lavoro di ogni giorno in allenamento, sto provando a fare meglio”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!