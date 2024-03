L'ira di Luca Percassi per gli episodi arbitrali che, a suo dire, hanno fortemente penalizzato l'Atalanta nella gara con l'Inter non hanno agitato la vigilia del Bologna, domani avversario della Dea nello scontro diretto per la zona Champions. A confermarlo è Thiago Motta, che ha risposto così in conferenza stampa: "Non mi preoccupano quelle parole, loro faranno la loro miglior partita, come noi e come la squadra arbitrale - le parole del tecnico italo-brasiliano -. Se parliamo di credito verso gli errori arbitrali, il Bologna ne ha uno di 10 anni, ma non è il caso di lamentarsi. E' meglio pensare alla prossima partita, rispettare il gioco e fare il nostro massimo".

