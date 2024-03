Nell'immediato prepartita di Atalanta-Bologna, il tecnico rossoblu Thiago Motta è arrivato ai microfoni di DAZN per spendere altre parole su Giovanni Fabbian, anche quest'oggi titolare nel match che vale un pezzo di Champions League: "Deve correre bene, insieme ai compagni quando non abbiamo palla. Dobbiamo difendere sempre bene, comunicare. Giovanni è un ragazzo molto generoso in entrambe le fasi, a volte vuole fare quel qualcosa in più che magari non serve alla squadra. Ma preferisco avere un ragazzo così, perché istruirlo è molto più facile del contrario".

