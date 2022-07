Summit in programma a Montecarlo per domani 29 luglio per la DigitalBits, la criptovaluta sviluppata da Zytara Labs. Al meeting saranno presenti tutti i grandi protagonisti del mondo delle criptovalute per fare un punto della situazione dopo un fruttuosissimo 2021 ma un 2022 in caduta libera. Spettatori interessati dell’evento di cui sopra saranno anche diversi club sportivi tra cui Inter e Roma, che con DigitalBits hanno siglato importanti sponsorizzazioni - spiega il Sole24Ore che svela un retroscena non idilliaco per le due società. "Da alcuni mesi - si legge - il crypto-sponsor sarebbe in grave ritardo nel rispettare gli obblighi assunti. DigitalBits non avrebbe ancora corrisposto al club nerazzurro alcuni pagamenti, in particolare da quando è passato dall’essere sponsor di manica a main sponsor". Adesso si spiega anche la 'scomparsa' del logo di DigitalBits dal sito dell'Inter "che sabato potrebbe anche sparire dai led a bordocampo nell’amichevole contro il Lione a Cesena".