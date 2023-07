Il forte caldo di Tokyo, unito agli alti tassi di umidità, condiziona la preparazione dell'Inter in vista della partita di domani contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico Simone Inzaghi, riferisce la Gazzetta dello Sport, ha deciso di annullare la prima delle due sedute in campo in programma quest'oggi a causa appunto delle temperature elevate, facendo svolgere una sessione di riattivazione muscolare in hotel; si è invece tenuta regolarmente sul campo quella pomeridiana.

