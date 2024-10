Arrivano elogi per Marcus Thuram dal compagno di nazionale Aurélien Tchouaméni, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare Belgio-Francia di Nations League: "E' un grandissimo giocatore, lo dimostra ogni giorno con il suo club (l'Inter, ndr) - le parole del centrocampista del Real Madrid -. Esistono diversi schemi di gioco; per noi è un'arma offensiva in più, tutti sono contenti di averlo in gruppo".

