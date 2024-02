L'addio di Mehdi Taremi? Una cosa naturale nel mondo del calcio. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, saluta con filosofia l'attaccante iraniano, che a giugno si svincolerà dai Dragoes per approdare all'Inter. Parlando a margine di un incontro presso la Câmara Municipal das Caldas da Rainha, il patron del club lusitano ha affermato: "Taremi è un giocatore importante, sono importanti tutti; ma è più importante chi gioca. Taremi o qualsiasi altro giocatore. Come accade in tutti i grandi club, come il PSG, i giocatori finiscono il contratto e sono liberi di scegliere il proprio destino. Non possiamo fare nulla, possiamo solo augurare loro di essere felici".

