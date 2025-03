Record raggiunto per Mehdi Taremi che entra a far parte di una ristrettissima nicchia di giocatori al mondo. L'attaccante dell'Inter e dell'Iran, oggi in campo con la sua Nazionale, è andato ben due volte a segno regalando grazie alle sue reti che hanno sottoscritto il pareggio per 2-2 contro l'Uzbekistan valso la qualificazione aritmetica ai Mondiali del 2026. Una partita che consegna una gioia all'intero popolo persiano ma anche all'attaccante di Simone Inzaghi che entra nella storia: con le sue due marcature, il 99 dell'Inter è diventato l'unico calciatore iraniano, e uno dei pochi al mondo, a segnare un gol nella partita decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva.

