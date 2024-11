Nella maratona che porterà otto squadre del continente asiatico a qualificarsi ai Mondiali del 2026 nel Nord America, l'Iran ha compiuto quest'oggi un passo abbastanza importante per l'accesso dal terzo turno superando per 3-2 il Kirghizistan a Biskek. Una partita che la formazione di Amir Ghalenoei sembra mettere sui binari giusti nel primo tempo grazie ai gol di Mehdi Taremi, che al 12esimo trova una ribattuta in rete da pochi metri su azione di corner, e di Saleh Herdani, per poi subire la rimonta dei padroni di casa frutto della doppietta di Joel Kojo. A chiudere i conti ci pensa l'ex romanista Serdar Azmoun che al minuto 76 trova il guizzo per il definitivo 3-2 con un gran colpo di testa.

Con questa vittoria, l'Iran sale a quota 16 e mette nove punti di vantaggio sugli Emirati Arabi Uniti terzi classificati; accedono direttamente ai Mondiali le prime due classificate dei tre gironi della terza fase, le altre due verranno fuori da un ulteriore turno di qualificazione che coinvolgerà terze e quarte classificate.

