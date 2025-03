Il centravanti iraniano Mehdi Taremi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare. Lo comunica l'Inter a poco più di un'ora dal fischio d'inizio della sfida di San Siro. Dal 1' ci sarà Marko Arnautovic in coppia con Marcus Thuram.