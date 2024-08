"Non è certo facile giocare in un grande club come l'Inter. Devi fare sempre del tuo meglio e io cerco di farlo per aiutare la squadra, se posso". Così Mehdi Taremi ai microfoni di SkySport dopo il 2-0 sul Lecce.

"Non importa chi gioca o chi non gioca. Ci sono grandi stelle qui all'Inter: Lautaro, Thuram, Arnautovic e anche Correa... Abbiamo un grande parco attaccanti e io sono qui solo per dare il mio contributo", ha aggiunto l'attaccante iraniano.