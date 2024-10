Mehdi Taremi si sta pian piano prendendo l'Inter. L'iraniano festeggia il primo gol nerazzurro con il trono degli assist: dopo i due passaggi vincenti contro la Stella Rossa in Champions League, infatti, l'ex Porto è il giocatore dell’Inter che vanta più assist contando tutte le competizioni della stagione in corso: tre (di cui uno in campionato), almeno due più di qualsiasi altro compagno di squadra.

