Al Kybunpark di San Gallo, Yann Sommer difenderà i pali della porta della Nazionale svizzera nell'ultima amichevole in preparazione a Euro 2024 contro l'Austria. Il ct degli elvetici Murat Yakin, dunque, si affida al portiere che giocherà titolare anche nel torneo in terra tedesca, come ha spiegato a più riprese alla stampa negli scorsi mesi. Di fronte, l'estremo difensore interista non si troverà, almeno inizialmente, il compagno di club Marko Arnautovic, in panchina dopo aver giocato un tempo nel test match con la Serbia.

