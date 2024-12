L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le due semifinali di Supercoppa Italiana, in programma in Arabia Saudita il 2 e il 3 gennaio 2025. Si parte giovedì con Inter-Atalanta: l'arbitro chiamato a dirigere la gara è Daniele Chiffi. Il fischietto di Padova avrà come assistenti Cecconi e Bahari, con Zufferli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà Abisso, coadiuvato da Meraviglia.

Gli arbitri delle semifinali di Supercoppa Italiana:

INTER – ATALANTA Giovedì 02/01 h.20.00

CHIFFI

CECCONI – BAHRI

IV: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – MILAN Venerdì 03/01 h.20.00

COLOMBO

PERROTTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI