Denaro fresco nelle casse dell'Inter, stando a quanto riporta il bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication (la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra) e come evidenzia Calcio e Finanza. Nel documento emerge che la società nerazzurra “ha ricevuto negli ultimi anni una serie di prestiti degli azionisti. L’importo residuo nel bilancio al 31 dicembre 2022 è di 60,0 milioni di euro (tutti relativi a prestiti soci erogati durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 da Grand Tower), più interessi maturati per 23,7 milioni di euro di cui 7,7 milioni di euro milioni relativi a finanziamenti soci erogati durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 da Grand Tower e € 16,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati in esercizi precedenti da Great Horizon (questi ultimi rappresentano interessi al momento non oggetto di rinuncia su finanziamenti soci che invece sono stati interamente convertiti a riserva di patrimonio netto negli esercizi precedenti)”.