Petar Sučić, come vi abbiamo raccontato, si avvicina ogni giorno al trasferimento all'Inter. Il portale croato Germanijak rivela che l'affare, citando alcune fonti vicine al dossier, è concluso all'85%: la delegazione dell'Inter è già stata fisicamente a Zagabria per definire l'intesa con il giocatore, al quale il club nerazzurro ha offerto un salto di qualità non indifferente in termini di ingaggio. La Dinamo Zagabria, dal canto suo, oltre ai 12+3 milioni messi sul tavolo dal club nerazzurro vuole anche una percentuale sulla futura rivendita: in settimana si prevede che i due club si stringano la mano e Sučić diventerà un nuovo giocatore dell'Inter a giugno, per giocare il Mondiale per Club con la nuova maglia.

La Dinamo, intanto, ha già individuato l'eventuale sostituto puntando su un ritorno alla base: l'idea è quella di riportare a Zagabria il classe 2003 Marko Soldo, al momento in forza all'Osijek dove è arrivato proprio dalla Dinamo in estate per 400mila euro. I Modri hanno in mano una clausola per riportare indietro Soldo da un milione di euro, valida però fino a marzo. Soldo sin qui ha disputato un'annata da sei gol e quattro assist nel campionato croato. Si ipotizza che, nel caso in cui intesa con l'Inter per Sučić arrivasse già nei prossimi giorni, la Dinamo attiverebbe subito la clausola per Soldo e lo lascerebbe a Osijek fino all'estate.

