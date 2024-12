Sei gol rifilati alla Lazio e ritorno a Milano con sorrisoni che 'cancellano' i musoni di Leverkusen per l'Inter di Simone Inzaghi che ieri proprio contro l'ex squadra del tecnico nerazzurro è andata in gol sei volte con sei marcatori differenti. Un dato che Andrea Stramaccioni, ieri al commento tecnico in telecronaca di DAZN, ha sottolineato:

"Sei giocatori diversi e sei modi diversi di segnare, si è visto il repertorio al gran completo. Hanno segnato dalla distanza, al volo su cambi di fronte, di testa… Un repertorio completo per una squadra che dà un segnale di forza nel momento in cui ce n'era più bisogno, perché si veniva da una prestazione negativa come quella di Leverkusen" ha detto l'ex allenatore anche della Beneamata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!