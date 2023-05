Intervistato dall'ANSA, l'ex allenatore dell'Inter oggi telecronista di DAZN, Andrea Stramaccioni ha detto la sua sulla finale di Champions che vedrà l'Inter contrapporsi alla squadra di Pep Guardiola: "Il City oggi è la miglior squadra al mondo per qualità e organizzazione. Ma una finale è una finale, e i gap si assottigliano. Io ci credo, e ci credo tanto. Il City e Guardiola non dico che soffrono ma sono 'infastiditi' dagli schieramenti a tre difensori, come è evidente che, dal momento in cui è cominciata la risalita che ha portato al sorpasso sull'Arsenal, abbiano perso solo due volte e proprio contro due squadre che giocano a 3, Tottenham e Brentford. In più, andatevi a rivedere lo schieramento del Chelsea nella finale del 2021...".

Altro punto a favore della squadra di Inzaghi:

"I potenziali due contro due che gli attaccanti dell'Inter possono creare nel momento in cui, inevitabilmente, il City può farsi trovare con le maglie difensive un po' più 'aperte'".

