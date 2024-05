Protagonista del format 'Ranking' sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha svelato un aneddoto legato al rapporto che Antonio Cassano aveva in campo con due suoi compagni di squadra ai tempi dell'Inter: "Antonio vedeva il calcio in anticipo - le parole di Strama -. Noi avevamo Nagatomo e Alvaro Pereira, che arrivava dal Porto. Lui diceva loro: 'non aspettate, andate. Perché pensate?'. Lui li metteva in porta, preferiva Yuto perché Palito ragionava di più. Tra l'altro Antonio era intelligente perché diceva 'o ti do la palla o mi porti via l'uomo'".