"Questa esperienza mi sta responsabilizzando. L'Alcione è la società ideale per un ragazzo giovane alla sua prima avventura tra i grandi". Giacomo Stabile parla così a MondoPrimavera.com dei suoi primi mesi con gli Orange, nel calcio professionistico, una dimensione che ha raggiunto la scorsa estate lasciando l'Inter in prestito.

In Serie C Stabile si sta facendo le ossa dopo aver assaporato nella passata stagione la prima squadra grazie ad alcune convocazioni di Simone Inzaghi: "E' stata un’esperienza bellissima e formativa, un ricordo indelebile per me che sono tifoso nerazzurro. Ho cercato di ‘rubare’ qualcosa da ogni difensore, ma il mio punto di riferimento è Bastoni. Ha un mancino che farebbe comodo a tutti".

Rispetto agli obiettivi personali, Stabile ha le idee chiare: "In primis, voglio contribuire alla salvezza dell’Alcione in Serie C. Poi il mio sogno è quello di esordire in Serie A, possibilmente con la maglia dell’Inter".

Infine, Stabile ha tessuto le lodi di Francesco Pio Esposito, suo storico compagno di squadra che si sta facendo largo in Serie B con la maglia dello Spezia: "Lo conosco da quando avevamo 10 anni. Non sono sorpreso dal suo percorso perché è un ragazzo pronto ad affrontare al massimo ogni sfida. A mio parere, ha le potenzialità per fare ancora meglio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!