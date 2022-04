Bruno Spindel, direttore esecutivo del Flamengo, ha gettato acqua sul fuoco dopo le ultime voci legate al possibile assalto del suo club per Arturo Vidal. Parlando ai microfoni di AS, il dirigente del Mengao ha ridimensionato un po' i toni: "Non ci sono trattative con Arturo. Al momento non c'è nulla".

Vidal ha già dichiarato di voler giocare per il Flamengo...

"Con Marcos Braz ho già parlato di questo argomento 15 giorni fa. Conosciamo i desideri di Arturo, che è un grande giocatore. Vedremo in futuro".