Lo Spezia sarà ospite del Mantova per cercare di guadagnare altri punti sul secondo posto del Pisa. Nel corso della conferenza stampa pre-partita, ha parlato Luca D'Angelo, tecnico dei liguri, che si è soffermato anzitutto sul rinnovo di Pio Esposito con l'Inter fino al 2030: "Contento che sia arrivato un rinnovo meritato con l’Inter e sono convinto che farà ancora bene, sfruttando anche l’entusiasmo di questa bella notizia”.

Sul calendario degli aquilotti, D'Angelo ha dichiarato: “Quando si arriva a poche giornate dalla fine i punti pesano di più perché c’è meno tempo per recuperare, ma noi dobbiamo cavalcare la tensione del momento, giocandoci la possibilità di andare in Serie A, una cosa che non capita tutti gli anni; cerchiamo di fare del nostro meglio, gara dopo gara, godendoci la possibilità di giocare per qualcosa di importante”. Le parole sono state riprese da CalcioSpezia.