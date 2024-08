Archiviata la grigia esperienza degli Europei in Germania, Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, comincia a pianificare la Nations League 2024-2025, una ripartenza che, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, sarà segnata da problemi importanti tra carenze di giocatori specie in attacco e questioni di mercato.

E nemmeno guardando al serbatoio della Under 21, la situazione appare migliorare: per le convocazioni di fine agosto sono nel mirino uno tra i due ex prodotti del vivaio dell'Inter Giovanni Fabbian e Cesare Casadei per il centrocampo e Luca Koleosho, che ha già cominciato la Championship con il Burnley, in attacco. Niente che però possa cambiare faccia alla Nazionale, secondo la Rosea.

