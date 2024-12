Sul palco per premiare Simone Inzaghi come miglior allenatore 2024 AIC, nel contesto della serata del Gran Galà del Calcio, Luciano Spalletti parla da ct: "E' fondamentale avere un nucleo che appartiene alla stessa squadra per un allenatore di una Nazionale, anni fa avevamo 3-4 società che portavano tutti i giocatori, ora ce ne sono diverse. Riuscire a compattarli, come succede con quelli dell'Inter, è più facile. Io ammiro Inzaghi, il suo lavoro e la sua semplicità di essere una persona perbene. Gli do volentieri questo premio che l'anno scorso era mio".

