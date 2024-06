Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Luciano Spalletti conferma in blocco l'undici che ha battuto l'Albania all'esordio, con Bastoni e Dimarco in difesa, Barella e Frattesi a centrocampo. In attacco largo a Scamacca supportato da Chiesa, Frattesi e Pellegrini. Nella Spagna l'unica sorpresa riguarda la presenza di Laporte in difesa al posto di Nacho.

Di seguito le scelte ufficiali nel dettaglio:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti.

