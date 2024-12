Dall'urna di Bratislava escono fuori i gironi degli Europei Under 21 2025, al via in Slovacchia dall'11 giugno e al 28 giugno 2025. Le prime due classificate di ogni girone strapperanno il pass per i quarti di finale, seguiti da semifinali e finale. L'Italia del ct Nunziata, che partiva dalla seconda fascia, è stata inserita nel Girone A insieme a Slovacchia, Spagna e Romania.

Tutti i gironi dell'Eurpeo U21 2025:

GIRONE A

Slovacchia

Spagna

Italia

Romania

GIRONE B

Repubblica Ceca

Inghilterra

Germania

Slovenia

GIRONE C

Portogallo

Francia

Polonia

Georgia

GIRONE D

Finlandia

Olanda

Ucraina

Danimarca

