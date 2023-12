Nel corso dell'intervista rilasciata al magazine tedesco Sport Bild, il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato tra le altre cose anche del suo ambientamento in Italia, definito oltremodo rapido viste anche le comodità logistiche: "Abbiamo trovato posti all'asilo per i nostri bambini e una bella casa che si trova tra Milano e la Svizzera. Il nostro campo di allenamento si trova a circa 45 minuti di macchina dal centro della città, quindi era logico per noi trasferirci in quella zona".

Sommer spiega come siano tornate utili anche le competenze linguistiche, che hanno sorpreso anche Piero Ausilio in fase di trattativa: "Prima di trasferirmi sapevo un po' di italiano. Quando le cose con l’Inter si sono fatte più concrete, ho intensificato l'apprendimento. Ora sto seguendo ulteriori corsi online e sto lentamente migliorando". L'ex BMG parla infine anche del rapporto al Bayern Monaco con Manuel Neuer: "Sempre stato ottimo. Nonostante il suo infortunio, ci siamo visti quasi ogni giorno e abbiamo avuto un buono scambio".

