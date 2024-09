Ma cosa pensa Yann Sommer di questa nuova Champions League? La domanda al portiere elvetico, con tanto di richiesta di risposta onesta, è stata posta nel corso dell'intervista rilasciata a CBS Sports Golazo nel corso di 'Morning Footy' e l'estremo difensore dell'Inter risponde onestamente: "Non ci ho pensato molto, perché ho pensato più a controllare gli avversari che abbiamo. All'inizio, ho detto che il fatto di non giocare due volte con ciascuna squadra potrebbe essere interessante, ci sono più squadre da affrontare e da vedere, cambiano delle cose. Vedremo come sarà, ho interrotto ora la mia esperienza con la Nazionale svizzera quindi ho dei giorni liberi durante la pausa per gli impegni delle nazionali e questo mi permette di rigenerarmi. All'inizio ho detto: 'Perché no, è interessante avere diverse avversarie e belle partite. Magari dopo la stagione, se mi richiamerete avrò un'altra opinione...".

