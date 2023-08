Yann Sommer non poteva chiedere un avvio di stagione migliore con la maglia dell'Inter: dopo il 2-0 al Monza, i nerazzurri ieri hanno copia-incollato il risultato sul campo del Cagliari, mettendo insieme due vittorie in campionato con zero gol subiti in 180 minuti abbondanti. Facendo doppiamente felice lo svizzero, che all'Unipol Domus ha contribuito a blindare la porta fermando il tiro di Paolo Azzi, allo scadere, davanti alla riga: "Seconda vittoria consecutiva e porta inviolata. Grazie tifosi dell'Inter per averci sostenuto", ha scritto l'ex Bayern Monaco su Instagram.