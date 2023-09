Stasera, all'Arechi, Davy Klaassen sarà l'osservato speciale in casa Inter. Dopo il cammeo non indimenticabile nella gara persa contro il Sassuolo mercoledì scorso, l'olandese dovrebbe fare il suo esordio dal 1' sul campo della Salernitana, trovando quello spazio in squadra che fino a poche ore fa era difficile da pronosticare.

Poi l'infortunio di Davide Frattesi, unito alla necessità di turnover di Simone Inzaghi, hanno aperto le porte a questa possibilità, che l'ex Ajax vorrà certamente sfruttare per far ricredere anche Wesley Sneijder: "E' un centrocampista che va sempre in profondità. Secondo me sarà difficile per lui entrare in squadra perché il centrocampo è il miglior reparto dell'Inter", le parole del Tripletista nerazzurro a Sportmediaset.