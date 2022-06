E' durata 43 minuti Slovacchia-Kazakistan di Nations League per Milan Skriniar, costretto ad alzare bandiera bianca poco prima del duplice fischio per un infortunio, rimediato dopo una scivolata per fermare Astanov, la cui entità è ancora da valutare. Per la cronaca, il centrale interista è uscito dal campo sulle sue gambe lasciando il posto a Martin Valjent, dopo aver provato a stringere i denti, poi si è seduto in panchina mettendosi le mani sul volto confortato dai compagni di squadra.