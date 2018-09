Gruppo ancora diviso in due quest'oggi ad Appiano Gentile, dove i reduci dall'entusiasmante vittoria in rimonta in Champions League contro il Tottenham hanno fatto lavoro di scarico. In gruppo, almeno in parte, ha lavorato Lautaro Martinez, che poi si è dedicato al personalizzato come Sime Vrsaljko: i due - riporta Sky Sport - sono difficilmente convocabili per la trasferta di Genova con la Samp. Recuperato, invece, Danilo D'Ambrosio, che potrebbe essere uno dei cambi rispetto alla magica serata europea.

