"Lo scambio Icardi-Dybala sarebbe la soluzione migliore per tutti. Icardi è fuori dai progetti tecnici dei nerazzurri, mentre Dybala potrebbe avere difficoltà di collocazione nel 4-3-3 di Sarri. Ma esiste la paura che poi uno dei due potesse concretamente aiutare l'avversaria e, quindi, il rischio della brutta figura". Questo quanto riferisce SkySport24, che poi entra nel dettaglio sulla situazione di Maurito: "Per l'argentino dell'Inter c'è stato il no del Manchester United allo scambio con Lukaku, ma Roma e Napoli sono interessate e hanno fatto offerte. La domanda è: Icardi accetterebbe un trasferimento in un club non di primissimo livello? Magari nella sua testa sia Napoli che Roma non rientrano nel lotto di quei 5-6 club top - spiegano a SS24 -. Però l'alternativa per lui, a oggi, è non essere un titolare nell'Inter. Le tempistiche possono fare la differenza. Magari ci si aspettava un'offerta consistente da qualche big, che però finora non è arrivata. Vendere Icardi entro il 30 giugno risolverebbe qualsiasi problema per il club nerazzurro in chiave FFP".