Seduta video, palestra e lavoro tecnico-tattico sul campo: questo il menù dell'allenamento, terminato da qualche minuto, dell'Inter di Luciano Spalletti in vista del match contro il Napoli. Radja Nainggolan, come detto, ha lavorato regolarmente, mentre, come riporta Sky Sport, è ancora assente Joao Miranda, alle prese con il recupero dall'infortunio.