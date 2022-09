Dopo il ko contro il Bayern alla prima giornata, l'Inter fa visita al Viktoria Plzen per cercare di raddrizzare il complicato girone di Champions League. A presentare la sfida al fianco di Inzaghi c'è Milan Skriniar. Ecco quanto raccolto da TMW.

Quanto sei stato lontano dall'Inter quest'estate? Cosa può succedere da qui in avanti?

"Non ho mai parlato e preferisco rimanere così. Siamo arrivati qui per giocarci questa partita e non voglio parlare del mio futuro e del mio contratto, non credo sia il momento e il posto giusto. Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro, io non ho mai parlato e preferisco che rimanga così".

Per te che sei slovacco, sarà una partita speciale?

"Sarà una partita speciale, la Slovacchia è più vicina all'Italia da Plzen, verrano parenti e amici. A Plzen giocano tanti ragazzi che conosco, sarà speciale".