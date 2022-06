Secondo informazioni pervenute dal ritiro della Slovacchia - raccolte in esclusiva da FcInterNews - Milan Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato ieri in Nations League nella partita contro il Kazakistan. Permane un cauto ottimismo, ma ovviamente nessuno si vuole sbilanciare prima degli esiti ufficiali dei test a cui il difensore interista si sta sottoponendo proprio adesso. Nelle prossime ore quindi si avrà il responso definitivo.