Fermo per infortunio e prossimo all'addio, Milan Skriniar si gode l'ennesimo trofeo vinto con indosso la maglia dall'Inter. Dopo il secondo successo consecutivo in Coppa Italia, lo slovacco si lascia andare ad un messaggio di festa sul suo profilo Instagram: "5 in 6 anni e ne manca ancora uno - scrive Skrigno, accompagnando il messaggio con l'emoticon di una coppa e due pallini nerazzurri e con un chiaro riferimento alla finale di Champions League - Forza squadra fino alla fine".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE