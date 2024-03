Torna nel fine settimana la Serie A con le partite della 31esima giornata, inizio del rush finale del campionato. Chiuderà questo turno di Pasqua l'Inter di Simone Inzaghi, che ospiterà a San Siro l'Empoli: gara per la quale è stato designato come arbitro il 36enne de L'Aquila Federico Dionisi, che avrà l'assistenza di Valeriani e Fontemurato, con Monaldi quarto uomo. In sala VAR ci sarà Valerio Marini, coadiuvato da Mariani. Tra le altre partite, Luca Pairetto dirigerà Napoli-Atalanta mentre Fiorentina-Milan è stata affidata a Fabio Maresca. Per Juve-Lazio, invece, ci sarà Andrea Colombo.

Federico La Penna, l'arbitro di Inter-Napoli protagonista del caso ormai famigerato che ha visto coinvolti Francesco Acerbi e Juan Jesus, avrà un doppio turno al VAR: sarà infatti titolare in Torino-Monza e assistente in Bologna-Salernitana.

Ecco il quadro completo:

NAPOLI – ATALANTA Sabato 30/03 h.12.30



PAIRETTO

COLAROSSI – GARZELLI

IV: GUALTIERI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO

GENOA – FROSINONE Sabato 30/03 h.15.00

SACCHI

PALERMO – LAUDATO

IV: PERENZONI

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA Sabato 30/03 h.15.00



AURELIANO

ROSSI C. – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: LA PENNA

AVAR: PATERNA

LAZIO – JUVENTUS Sabato 30/03 h.18.00

COLOMBO

PRETI – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – SALERNITANA Lunedì 01/04 h. 12.30

FELICIANI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – H. VERONA Lunedì 01/04 h. 15.00



DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI



SASSUOLO – UDINESE Lunedì 01/04 h. 15.00

FABBRI

DEL GIOVANE – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO



LECCE – ROMA Lunedì 01/04 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MORO

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO



INTER – EMPOLI Lunedì 01/04 h. 20.45

DIONISI

VALERIANI – FONTEMURATO

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

GENOA – FROSINONE Sabato 30/03 h.15.00 SACCHI PALERMO – LAUDATO IV: PERENZONI VAR: MARIANI AVAR: SERRA TORINO – MONZA Sabato 30/03 h.15.00 AURELIANO ROSSI C. – CORTESE IV: FERRIERI CAPUTI VAR: LA PENNA AVAR: PATERNA LAZIO – JUVENTUS Sabato 30/03 h.18.00 COLOMBO PRETI – VECCHI IV: MARCHETTI VAR: MAZZOLENI AVAR: CHIFFI FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45 MARESCA PASSERI – COSTANZO IV: AYROLDI VAR: DI PAOLO AVAR: GUIDA BOLOGNA – SALERNITANA Lunedì 01/04 h. 12.30 FELICIANI ROSSI L. – ROSSI M. IV: RUTELLA VAR: GUIDA AVAR: LA PENNA CAGLIARI – H. VERONA Lunedì 01/04 h. 15.00 DOVERI CARBONE – GIALLATINI IV: SANTORO VAR: SERRA AVAR: MAZZOLENI SASSUOLO – UDINESE Lunedì 01/04 h. 15.00 FABBRI DEL GIOVANE – MOKHTAR IV: COSSO VAR: ABISSO AVAR: DI BELLO LECCE – ROMA Lunedì 01/04 h. 18.00 MARCENARO MONDIN – MORO IV: MARINELLI VAR: PATERNA AVAR: DI PAOLO INTER – EMPOLI Lunedì 01/04 h. 20.45 DIONISI VALERIANI – FONTEMURATO IV: MONALDI VAR: MARINI AVAR: MARIANI