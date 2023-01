Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, è stato designato per la direzione di gara di Cremonese-Inter, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Mariani sarà assistito da Bresmes e Scatragli, mentre il quarto ufficile sarà Miele. In sala VAR ci sarà Luigi Nasca, coadiuvato da Dionisi. Tra le altre partite, il big match Napoli-Roma sarà affidato a Daniele Orsato.

Ecco il quadro completo:

BOLOGNA – SPEZIA Venerdì 27/01 h. 18.30

MASSIMI

VECCHI – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: MUTO

LECCE – SALERNITANA Venerdì 27/01 h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – LOMBARDO

IV: RUTELLA

VAR: MARESCA

AVAR: GHERSINI

EMPOLI – TORINO Sabato 28/01 h. 15.00

MARCENARO

CARBONE – GIALLATINI

IV: COSSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – INTER Sabato 28/01 h. 18.00

MARIANI

BRESMES – SCATRAGLI

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DIONISI

ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 28/01 h. 20.45

DOVERI

PAGLIARDINI – MASSARA

IV: GARIGLIO

VAR: LA PENNA