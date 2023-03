Scorrendo le pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera si trova anche un trafiletto dedicato alla politica del calcio italiano. In particolare, nell'articolo a firma Monica Colombo, si pone l'accento sull'assemblea che andrà in scena lunedì e che sarà chiamata a esaminare le diverse manifestazioni di interesse di banche e fondi di investimento in corsa per finanziare la Lega. Inoltre, sarebbe allo studio l’ipotesi di inserire un turno del prossimo campionato il 30 dicembre.