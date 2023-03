"Un punto importante" per Stefano Sensi, in gol oggi nel pari per 1-1 del Bentegodi fra Monza e Verona. "Giocare qui non è semplice - ha analizzato a DAZN il centrocampista dei brianzoli in prestito dall'Inter -. Penso che la squadra abbia giocato d’intelligenza, c'è rammarico per l'occasione di Pessina nel finale, ma credo che sia stata una gara equilibrata". Sul ritorno al gol dopo l'infortunio: "Sicuramente è stato un momento difficile, stavo facendo bene e l’infortunio è stato un brutto colpo. Ma dopo il passato che ho avuto ho lavorato molto su me stesso. Sono stato anche fortunato per la pausa del Mondiale". Un pensiero va anche alla Nazionale: "Vestire la maglia azzurra è qualcosa di unico, è uno degli obiettivi stagionali. Sono contento che sta andando bene, ma sarà una scelta di Mancini. Cercherò di fare il meglio".