Continua lo stand-by sul mercato del Leicester City, che per tutta la stampa italiana sarebbe a un passo dall'ingaggiare Stefano Sensi dall'Inter a titolo definitivo. Le cose, però, non stanno proprio così, almeno a sentire le parole del manager delle Foxes, Enzo Maresca, a proposito del mercato in entrata: "Se sentiamo la pressione? Non è quello il punto, riguarda quello che possiamo o non possiamo fare. E per il momento non possiamo fare nulla. Bisogna vendere per acquistare. Alla fine non è difficile perché siamo contenti della rosa, ma con i nazionali via e gli infortuni siamo corti. Ma non dobbiamo vendere per forza".

Intanto, qualche giorno fa, Maresca è stato costretto a salutare pure Cesare Casadei, richiamato a casa base dal Chelsea: "È stata una grande sorpresa per tutti noi, stava giocando minuti e stava migliorando partita dopo partita - le parole dell'ex collaboratore di Pep Guardiola al City -. I Blues sono proprietari del cartellino e hanno deciso di riprenderlo. È stata una sorpresa per noi in questo momento. Da quando abbiamo iniziato, in tutte le nostre partite, abbiamo sempre giocato a centrocampo con Casadei o Ndidi. Abbiamo cercato di adattarci per gestire la situazione con Ricardo e Kiernan Dewsbury-Hall. Ma le capacità di Wilf e Cesare sono diverse in termini di fisicità".